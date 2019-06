Wielkopolski producent poinformował w środę, że dostawa bezemisyjnych autobusów o długości 12 metrów do stolicy Niemiec to jeden z największych przetargów na pojazdy bateryjne w Europie. Pierwszy autobus zostanie dostarczony do Berlina na początku przyszłego roku, a następne w trzech kolejnych transzach w I, II i IV kwartale przyszłego roku.

"To bardzo budujące, że Berlin po raz kolejny stawia na rozwój bezemisyjnego transportu publicznego. Wybór 90 autobusów elektrycznych z rodziny Solarisa bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia komfortu życia berlińczyków. Elektromobilność bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczenia powietrza w miastach" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes Solaris Bus & Coach Petros Spinaris.

W latach 2015-2019 polski producent zakontraktował dla berlińskiego przewoźnika 35 autobusów bezemisyjnych. Wraz ze świeżo podpisanym kontraktem, flota pojazdów elektrycznych Solarisa obsługiwanych przez BVG będzie liczyła 125 sztuk.

Każdy z 90 zamówionych przez BVG autobusów pomieści 70 pasażerów. Źródłem napędu będzie oś elektryczna z zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. Autobusy będą wyposażone w baterie o całkowitej pojemności nominalnej 300 kWh. Ich ładowanie możliwe będzie poprzez system plug-in.

Na komfort jazdy będą miały wpływ takie udogodnienia, jak system klimatyzacji, monitoring oraz dostępne dla pasażerów gniazda USB. W autobusach zamontowany zostanie system informacji pasażerskiej z głosową zapowiedzią przystanków.

