Dąbrowski: Transformacja energetyczna kosztowałaby Polskę ok. 900 mld euro. W UE zaproponowano ok. 5 mld euro

Źródło: PAP

Transformacja energetyczna kosztowałaby Polskę ok. 900 mld euro, a podczas rozmów o ramach finansowych w UE proponowano kwoty rzędu ok. 5 mld euro - mówił w Londynie Tomasz Dąbrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, cytowany przez "Financial Times".