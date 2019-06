Stelmet miał 3,55 mln zł straty netto, 8,91 mln zł zysku EBIT w I poł. r.obr.



Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Stelmet odnotował 3,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej I połowie roku obrotowego 2018/2019 (1 października 2018 - 31 marca 2019) wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zaprezentowane przez Grupę Stelmet wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 są zgodne z wstępnymi wynikami opublikowanymi przed tygodniem, podano.



Zysk operacyjny wyniósł 8,91 mln zł wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł ponad 30 mln zł, tj. o 31% więcej r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 263,32 mln zł w I poł r.obr. 2018/2019 r. wobec 212,77 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO), która jest podstawowym obszarem działalności Grupy Stelmet, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego 2018/2019 wyniosły ponad 197 mln zł (+29% r/r) i odpowiadały za 75% całkowitych przychodów.

"Wzrost sprzedaży DAO osiągnięto na wszystkich głównych rynkach zbytu, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii z uwagi na trwający proces reorganizacji działalności na rynku brytyjskim. Największymi odbiorcami wyrobów DAO Stelmetu są obecnie Niemcy (sprzedaż na poziomie 75 mln zł w pierwszym półroczu 2018/2019), Wielka Brytania (46 mln zł, uwzględniając także wyroby z metalu i betonu oferowane na tym rynku) oraz Francja (41 mln zł). W Polsce sprzedaż wyrobów DAO sięgnęła blisko 10 mln zł, co oznacza wzrost o 30% r/r. Znaczący wzrost Grupa odnotowała także w sprzedaży pelletu. Przychody z tego tytułu w pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 wzrosły o 19% r/r do niemal 52 mln zł. Głównym motorem wzrostu w tym segmencie była sprzedaż krajowa, która wzrosła o 44% r/r do blisko 24 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W samym II kwartale bieżącego roku obrotowego, łączna sprzedaż Grupy Stelmet wyniosła 189 mln zł, tj. o 26% więcej niż rok wcześniej. Na pierwsze miesiące roku kalendarzowego przypada początek sezonu sprzedaży DAO.

"Wysoka dynamika wzrostu przychodów w drugim kwartale bieżącego roku obrotowego jest pochodną niskiej bazy z ubiegłego roku, gdy przedłużająca się zima opóźniła start sezonu sprzedaży DAO. Przychody minionego kwartału są także o kilkanaście procent wyższe niż osiągane w analogicznych okresach lat poprzednich. Obok sprzyjających w tym roku warunków pogodowych pozyskaliśmy nowych klientów na rynku niemieckim. Z uwagi na to, że zdecydowaną większość sprzedaży grupy stanowi eksport, wyniki wspierał również wzrost kursów euro i funta brytyjskiego wobec złotego w tym okresie" - powiedział wiceprezes Stelmetu Andrzej Trybuś, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że rosnące przychody grupy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ogólnego zarządu pozytywnie przełożyły się na wynik z działalności operacyjnej. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 skonsolidowana EBITDA wyniosła 30,1 mln zł (+31% r/r), a w samym drugim kwartale roku obrotowego sięgnęła 21,2 mln zł (+13% r/r). Marża EBITDA w okresie pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku obrotowego wyniosła 11,4%, co stanowi wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem.

Wzrost rentowności na poziomie EBITDA dotyczył przede wszystkim sprzedaży pelletu, co wynika głównie ze wzrostu średniej ceny sprzedaży 1 tony pelletu, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. W segmencie DAO Grupa zanotowała natomiast spadek marży EBITDA ze względu na rosnące koszty produkcji, podano także.

"Podobnie, jak cała gospodarka odczuwamy rosnące koszty energii elektrycznej oraz presję płacową. Do tego dochodzi wzrost kosztów nabycia drewna, czyli głównego wykorzystywanego przez nas surowca, będący konsekwencją zmian w systemie sprzedaży wprowadzonych przez Lasy Państwowe. Średnia cena nabycia drewna w pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego była o 3,2% wyższa niż przed rokiem. Spodziewamy się dalszego wzrostu tych kosztów w drugiej połowie roku" - powiedział członek zarządu Stelmetu Piotr Leszkowicz, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r. obr. 2018/ 2019 r. wyniósł 12,04 mln zł wobec 9,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)