Kidawa-Błońska, która zasiada w sejmowej komisji kultury i środków przekazu, poinformowała, że w dniach 12-13 lipca w Warszawie Platforma Obywatelska i Nowoczesna organizują dwudniową konwencję, podczas której zaprezentowany ma zostać program na wybory parlamentarne. "Będziemy mieli dużą konwencję programową i m.in. będzie specjalny panel o mediach, mediach publicznych i tam przedstawimy nasze propozycje" - zapowiedziała wicemarszałek.

Pytana, czego dotyczyć będą propozycje, odparła: "Na pewno nie będzie abonamentu, bo o tym mówiliśmy od dawna". "Bardzo nam zależy na tym, żeby ośrodki regionalne miały większe znaczenie" - zaznaczyła.

Planem PO - o którym pisała w czwartek "Gazeta Wyborcza" - jest utworzenia holdingu radiowo-telewizyjnego zamiast obecnych spółek TVP, radia i ośrodków regionalnych. Miałoby to być finansowane z budżetu państwa, przy jednoczesnej likwidacji abonamentu, co potwierdza Kidawa-Błońska.

"Media powinny być naprawdę publiczne, żeby realizowały to, co tak naprawdę powinny robić - misję, która jest tak pięknie zapisana w ustawie" - zaznaczyła. "Trzeba pracować nad tym, bo tak jak działają (dziś media), to nie działają dobrze" - powiedziała. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ par/