CD Projekt planuje mocną dawkę nowych informacji o 'Cyberpunku' od początku 2020



Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - CD Projekt zakłada "mocną dawkę" nowych informacji o grze "Cyberpunk 2077" od początku przyszłego roku oraz znacznie większą kampanię marketingową niż w przypadku Wiedźmina 3, poinformowali członkowie zarządu.

"Na Gamescom pokażemy to samo, co na E3. Następnie będzie streaming na PAX i pierwsze publiczne demo na tych targach. Następnie czeka nas masa międzynarodowych eventów na różnych kontynentach z komunikacją do lokalnych mediów. Na początku przyszłego roku szykuje się preview i mocna dawka informacji, gdyż dziennikarze growi już będą grali w grę" - powiedział Kiciński na spotkaniu z dziennikarzami.

Dodał, że nie będzie komunikacji multiplayera. "Kiedyś powiedzieliśmy, że będzie coś. Po to przejęliśmy Wrocław, żeby się udało, ale nie chcemy obecnie o tym dyskutować, aby nie rozpraszało komunikacji" - wskazał prezes.

W ub.r. CD Projekt przejął wrocławskie studio deweloperskie Strange New Things. Na jego bazie CD Projekt Red, należący do CD Projekt, otworzył nowe studio - CD Projekt Red Wrocław.

Kiciński stwierdził, że "crunch" przed datą premiery nie będzie obowiązkowy.

"Ale będzie, bo są ludzie, którzy chcą crunchować i zrobić coś najlepiej, jak można" - stwierdził prezes.

"Na ostatecznym etapie produkcji nie powinno już być fundamentalnych zmian. Z kolei planujemy dużo większą kampanię marketingową niż w przypadku 'Wiedźmina 3'" - dodał członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

(ISBnews)