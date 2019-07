Konsekwencją tego rozwiązania jest - jak pisze komentator „Hospodarzskich Novin” Adam Czerny - nadmierne upolitycznienie Komisji Europejskiej i „spychanie prezydentów i premierów do drugiego rzędu”.

Ewentualne szersze porozumienie będzie wymagało przezwyciężenia goryczy i wzniesienia się ponad skrywane urazy, które mogłyby prowadzić do dalszych sporów. Autor wskazuje na prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zwracał uwagę na skrywane motywy oporu niektórych państw. Zdaniem Czernego słowa francuskiego przywódcy były skierowane do państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

„Każde z państw czwórki wyszehradzkiej powinno mieć przygotowany inny scenariusz niż jedynie narzekanie. Ich słabość wynika z faktu, że żadne z nich nie przedstawiło własnego jasnego i dającego się obronić kandydata do objęcia (jednej z) najwyższych funkcji w Unii Europejskiej” – napisały „HN”.

O „europejskim pacie” pisze z Brukseli dziennik „Lidove Noviny”. Jego komentator Zbynek Petraczek zwraca uwagę, że szczyt unijny oznacza sprzeniewierzenie się idei przybliżania Unii obywatelom i dyskusji o deficycie demokracji.

„Jeżeli obywatele UE mają traktować instytucje europejskie jako zrozumiałe, to szefem Komisji Europejskiej powinien być zwycięzca wyborów, a więc chadecy Manfreda Webera”. Petraczek ocenia, że szczyt niesie ze sobą niepokojące przesłanie do obywateli, ponieważ „mówi im, że w sumie wszystko jedno, jak głosowali w maju” w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W relacjach z przebiegu szczytu media obszernie cytują premiera Czech Andreja Babisza, który odrzucił kandydaturę socjalisty Fransa Timmermansa na szefa KE. „Jeżeli (Timmermans) sądzi, że może określać kwoty (migracyjne) i dyktować nam, kto będzie u nas żyć i pracować, to jest to zasadniczy problem” – mówił Babisz.

W prasie cytowany jest także premier Mateusz Morawiecki, który kandydata socjalistów określił jako osobę dzielącą UE.

