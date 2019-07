Forever Entertainment: Premiery 'Gunpowder on The Teeth' i 'Terrorhythm' 25 VII



Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Forever Entertainment ustalił datę premiery gier "Gunpowder on The Teeth: Arcade" i "Terrorhythm" na platformie Nintendo Switch na 25 lipca br., podała spółka.

Cena gry "Gunpowder on The Teeth: Arcade" to 4,99 euro/4,99 USD, gry "Terrorhythm" - 9,99 euro/9,99 USD. Przedsprzedaż gier rozpocznie się 18 lipca 2019 r. w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii, podano w komunikacie.

Ponadto w osobnym komunikacie spółka poinformowała, że gra "Phantom Doctrine" od czasu rozpoczęcia sprzedaży 13 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w Europie i w dniu 6 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 czasu polskiego w USA na platformie Nintendo Switch zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)