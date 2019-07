Skąd ten pomysł? Otóż LLM III sam nie zdołał wyprodukować tej idei w swoich mózgowych zwojach; to taki trendzik zapoczątkowany przez jakieś dziewczę w internecie, do którego on się po prostu w epigoństwie swym podpiął. Aby się przyłączyć do radosnej zabawy, można (krok 1) samemu polizać lody w sklepie i rzecz nagrać, a potem (krok 2) podpisać relację z wydarzenia #icecreamchallenge, żeby fani łatwo mogli znaleźć. Krok 3: profit? No, różnie bywa.

W „Guardianie” zaś mogę przeczytać rzecz sprzed miesiąca: Kanghua Ren, gwiazda YouTube’a z Hiszpanii o pseudonimie ReSet, został wyzwany przez jakiegoś internautę i podjął rękawicę. Nie chodziło bynajmniej o honorowy pojedynek, ale o świetną zabawę łączącą kreatywne robótki ręczne z dobroczynnością. W ramach robótek ReSet wydłubał z ciasteczek oreo biały krem i zastąpił go pastą do zębów; w ramach dobroczynności wręczył tak spreparowane ciasteczka bezdomnemu mężczyźnie, który je spożył, po czym zaczął konwulsyjnie wymiotować. Ren nagrał całe wydarzenie i wpuścił do sieci, bo przecież nie można samemu świetnie się bawić i odmawiać tej zabawy światowej publiczności; byłoby to moralnie podejrzane. Lajki wysypały się nań z internetu, jak wszelkie dobra sypały się na szczęśliwych znalazców zaczarowanego przez Zeusa rogu kozy Amaltei.

Kilka lat temu tymczasem na „głównej stronie internetu”, czyli forum Reddit, zaczęła się trwająca do dziś zabawa w kotka i myszkę z innymi geniuszami. Ci z kolei, jak przystało na ludzi szczerze bezinteresownych, lubią podzielić się z innymi ludźmi pięknymi widokami. Te piękne widoki to fotografowane z ukrycia ładne dziewczęta, często nieletnie. Jednym z pierwszych subredditów, czyli pod-forów, poświęconych sprawom w stylu „Zrobiłem w tramwaju zdjęcie lasce pod sukienką” tudzież „Mojej uczennicy prześwitują przez bluzkę sutki” był /r/CreepShots. Creepshoterzy nie postują porno, o nie; nie filmują przemocy lub gwałtów; po prostu nie chcą trzymać tylko dla siebie zarysu pośladków 13-letniej córki sąsiada.

