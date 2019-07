O uzyskaniu certyfikatu poinformował Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Krzysztof Kozłowski, prezes zarządu Nitro-Chemu.

Wdrażanie w Polsce technologii produkcji bomb lotniczych Mk-82 jest rezultatem umowy podpisanej w listopadzie 2017 r. pomiędzy RWM Italia a Zakładami Chemicznymi Nitro-Chem dotyczącej współpracy przy produkcji standardowych amerykańskich bomb lotniczych rodziny Mk-80. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z RWM Italia należącym do grupy Rheinmetall Defence, certyfikowanym i światowym liderem w produkcji bomb lotniczych.

"Jesteśmy zadowoleni z kolejnego kroku we współpracy z Rheinmetall Defence. Produkcja bomb lotniczych Mk-82 w Polsce przyniesie wzrost bezpieczeństwa państwa w związku z podniesieniem poziomu niezależności i kreowaniem możliwości wytwórczych w kraju. Co więcej, wygeneruje to możliwość potencjalnego eksportu polskich bomb na rynki trzecie. Działania Nitro-Chemu realizują strategię polonizacji systemów uzbrojenia znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP" – powiedział Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

"Półtora roku ciężkiej pracy zaowocowało uzyskaniem przez nasze zakłady zdolności produkcyjnych nowoczesnego uzbrojenia. Zaczynamy od zamówień dla polskiego lotnictwa. W tym roku wyprodukujemy pierwszą partię 200 bomb" - zapowiedział Krzysztof Kozłowski, prezes zarządu Nitro-Chemu.

Produkowana w Polsce i certyfikowana przez RWM Italia bomba spełnia wymagania jakościowe stawiane przez RWM Italia i jest w pełni wymienna z bombą MK-82 produkcji włoskiej. Polska bomba będzie miała zastosowanie w nowoczesnych konfiguracjach bomb lotniczych dzięki swej kompatybilności z systemami naprowadzania firm Raytheon i Boeing. W ciągu ostatnich trzech lat Polskie Siły Powietrzne zamówiły ok. 1300 bomb tego typu.

