Źródło: MAGAZYN DGP

Nowe rozdanie unijne i wybory na najważniejsze stanowiska w Brukseli to wielki sukces międzynarodowy premiera Mateusza Morawieckiego. Jeśli państwo nie wierzą, to spróbuję udowodnić, co nie będzie trudne. No bo czy Frans Timmermans został szefem Komisji Europejskiej? Nie. Została Ursula von der Leyen, niemiecka minister obrony narodowej. Osoba bardzo zasadnicza, przywiązana do reguł gry i praworządności.