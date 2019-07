Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Po wynikach I półrocza br. Orange Polska podtrzymał prognozę w zakresie 2-2,1 mld zł nakładów inwestycyjnych w całym 2019 r., podał operator w prezentacji wynikowej. W I poł. br. capex wzrósł o 16% r/r do 1,02 mld zł.



"Nakłady inwestycyjne grupy w I połowie 2019 r. (od 2019 roku, miernik ten nie zawiera nakładów finansowanych leasingiem oraz jest korygowany o wpływ nabycia rezerwacji i innych praw do częstotliwości) wyniosły 1 019 mln zł i były wyższe o 140 mln zł w porównaniu do nakładów inwestycyjnych w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Wzrost wynika z bardziej równomiernego rozłożenia nakładów w roku bieżącym" - czytamy w raporcie półrocznym.



Nakłady inwestycyjne grupy obejmowały przede wszystkim:



* rozbudowę sieci światłowodowej w ramach ogłoszonego programu inwestycyjnego; w pierwszej połowie 2019 r. program objął swym zasięgiem 0,4 mln gospodarstw domowych, co łącznie z wybudowanymi w latach 2014-2018 rozszerzyło zasięg do prawie 3,8 mln gospodarstw domowych, łącznie w 130 miastach (wobec 117 miast na koniec 2018 r.);



* nakłady związane ze zwiększeniem zasięgu usług LTE jak również z poprawą jakości sieci mobilnej, pojemności oraz zasięgu usług GSM/UMTS oraz przystosowaniem mobilnej sieci dostępowej do technologii 4G, również w miejscach nieobjętych projektem konsolidacji dostępowej sieci mobilnej (rejony strategiczne lub rejony niedoinwestowane);



* rozbudowę mobilnej sieci transportowej i rdzeniowej, aby sprostać rosnącemu wolumenowi przesyłu danych oraz zapewnić oczekiwaną przez klienta jakość usług;



* nakłady na realizację programów transformacyjnych;



* realizację inwestycji związanych z rozwojem oferty, sprzedażą i procesem obsługi klienta, jak również modernizacją i rozwojem infrastruktury technicznej IT, podano także.



Capex w I poł. tego roku stanowił 18,4% przychodów, co oznacza wzrost o 2,2 pkt proc. r/r, poinformował także operator w prezentacji.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)