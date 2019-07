Scope Fluidics ma pozytywną rekomendację dot. dofinansowania z Horyzont 2020



Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Bacteromic - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Scope Fluidics - otrzymała pozytywną rekomendację do dofinansowania w ramach II fazy europejskiego programu SME Instrument, Horyzont 2020, podał Scope Fluidics. W przypadku pozyskania dofinansowania do spółki trafi 1,93 mln euro, które będą stanowić pokrycie dla 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Podpisanie umowy przewidywane jest w ciągu najbliższych 3-5 miesięcy.

Projekt BacterOMIC uplasował się na 46. miejscu spośród ponad 2 tys. wniosków zgłoszonych w tym naborze. Program SME Instrument służy do wsparcia innowacji w szerokim spektrum branż. Biorą w nim udział głównie firmy z państw Unii Europejskiej i 16 krajów stowarzyszonych, m.in. Izraela, Norwegii czy Szwajcarii, podano.

"Pozyskanie prestiżowego grantu z programu Horyzont 2020 jest dla nas wielkim sukcesem i świadczy o wysokiej jakości systemu BacterOMIC - statystycznie dofinansowanie to otrzymuje nie więcej niż 5% aplikujących projektów. Środki te planujemy przeznaczyć na dalsze prace badawczo-rozwojowe, przygotowanie systemu do produkcji, przeprowadzenie walidacji klinicznej oraz działania prowadzące do komercjalizacji" - zapowiedział prezes Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

W marcu 2019 r. spółka zaktualizowała harmonogram realizacji projektów zapowiadając skrócenie o 18 miesięcy przewidywanego terminu zakończenia prac nad systemem BacterOMIC, co ma pozwolić na jego certyfikację w połowie 2021 r., przypomniano.

"Weryfikacja statusu projektu oraz doświadczenia zdobyte przy okazji prac nad systemem PCR|ONE pozwoliły nam na istotne przyspieszenie realizacji projektu BacterOMIC, dzięki czemu ma on być gotowy do komercjalizacji o 18 miesięcy wcześniej, niż zapowiadaliśmy przed debiutem na rynku NewConnect. Oznacza to konieczność modyfikacji pierwotnego planu zakładającego dofinansowanie projektu ze środków ze sprzedaży PCR|ONE. Dzięki pozyskaniu grantu z programu Horyzont 2020 zabezpieczyliśmy finansowanie ok. 70% kosztów projektu. To sukces nie tylko w wymiarze finansowym, ale również wizerunkowym. Stanowi o naszej wiarygodności i na pewno pomoże w dalszych rozmowach z potencjalnymi partnerami i inwestorami" - dodał Garstecki.

Szczegółowy plan działań w ramach projektu BacterOMIC zakłada uzyskanie gotowości do industrializacji systemu w IV kw. 2019 r. W I kw. 2020 r. spółka planuje uzyskać gotowość do badań przedrejestracyjnych. W ramach tego etapu wykonane zostaną 2-3 egzemplarze urządzenia oraz formy wtryskowe do wytwarzania chipów. Uruchomiona zostanie pilotażowa linia, co pozwoli na wyprodukowanie chipów z odczynnikami w ilości niezbędnej do przeprowadzenia trzeciej serii testów prewalidacyjnych w II kw. 2020 r. W drugiej połowie 2020 r. planowane jest uruchomienie linii produkcyjnej chipów i analizatorów oraz przeprowadzenie badań przedrejestracyjnych. Końcowy etap certyfikacji i rejestracji systemu zaplanowany został na drugą połowę 2021 r. Wówczas planowana jest jego komercjalizacja, podsumowano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)