Francja: Spłonęło 6,5 tys. hektarów upraw i lasów

Źródło: PAP

We Francji pożary towarzyszące fali upałów strawiły 6,5 tys. hektarów upraw i lasów - podały w piątek w komunikacie francuskie władze. Upał słabnie. Za to burze i grad zmusiły do przerwania Tour de France i spowodowały kłopoty na brytyjskich lotniskach.