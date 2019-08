O ogłoszeniu przetargu poinformował w piątek PAP rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki. Jak przekazał, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. wykonanie i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - dla oddania do użytkowania ciągu głównego autostrady wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1.

Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym, opublikowanym na stronach GDDKiA, prace mają zostać wykonane w formule „buduj” - do 15 grudnia br. Otwarcie ofert przewidziano na 3 września. Kryteriami oceny ofert mają być cena (w 60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (40 proc.). Będą to kolejne roboty, które mają zmierzać do otwarcia opóźnionej obwodnicy do końca br.

Na piątkowe popołudnie przygotowywane jest otwarcie dla kierowców znacznej części budowanej w ostatnich latach autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa. To blisko 33 km trasy od Pyrzowic do węzła Częstochowa – Południe (stara nazwa węzła: Zawodzie). Praktycznie gotowy jest także kolejny, liczący ok. 5 km odcinek A1, kończy się on jednak przed węzłem powstającym w ramach opóźnionej obwodnicy.

W ostatnich kilku latach na terenie woj. śląskiego powstawały łącznie cztery odcinki autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa. Spółki z grupy Strabag wykonały dwa z nich: 17-kilometrowy tzw. odcinek H Zawodzie (bez węzła) - Woźniki (z węzłem) oraz liczący 15 km odcinek I Woźniki – Pyrzowice (bez węzłów). Niespełna 5-kilometrowy odcinek G Blachownia (bez węzła) - Zawodzie (z węzłem) wykonały spółki z grupy Berger Bau.

Przez wiele miesięcy w mediach pojawiały się sygnały o opóźnieniach w realizacji obwodnicy Częstochowy (tzw. odcinek F, ok. 20,3 km plus ok. 1 km włączenia do DK1). Umowę na jego zaprojektowanie i budowę GDDKiA zawarła w październiku 2015 r. z konsorcjum spółek Salini Polska, Salini Impregilo i Todini Costruzioni Generali.

Pod koniec kwietnia br. GDDKiA odstąpiła od umowy z tym wykonawcą - po kierowanych doń wielokrotnych wezwaniach do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem. Następnie Dyrekcja uruchomiła procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy tzw. prac zabezpieczających - w formule negocjacji bez ogłoszenia.

Umowę na ich wykonanie GDDKiA podpisała z konsorcjum z kluczowym udziałem Strabagu i Budimeksu 24 lipca. Dzień później przekazany został plac budowy. Prace nawierzchniowe ruszyły 31 lipca. W piątek ruszył przetarg na kontynuację robót na autostradowej obwodnicy Częstochowy, w zakresie oddania do ruchu ciągu głównego trasy.

Według informacji Dyrekcji, zakres już rozpoczętych przez konsorcjum Strabagu i Budimeksu prac zabezpieczających na obwodnicy obejmuje m.in. wykonanie robót zabezpieczających na głównym ciągu trasy, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych oraz wykończenia obiektów inżynierskich. Termin określono na 15 listopada br.

Ogłoszony w piątek przetarg na prace niezbędne do uzyskania zgody na użytkowanie obwodnicy i udostępnienie jej kierowcom obejmuje m.in. elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekrany akustyczne, oświetlenie węzła Rząsawa czy ogrodzenie pasa drogowego autostrady.

Drożność autostradowej obwodnicy Częstochowy jest kluczowa dla skierowania tam ruchu z częstochowskiego odcinka DK1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe. Wkrótce rozpocznie się bowiem remont przebiegającej przez miasto "jedynki". W ostatnich tygodniach samorząd Częstochowy zapowiedział, że zasadnicze prace rozpoczną się tam w 2020 r.

Na północ od Częstochowy trwa budowa pięciu kolejnych odcinków A1: jednego w woj. śląskim oraz czterech w woj. łódzkim. Wszystkie będą miały standard po trzy pasy w każdym kierunku; zostaną wybudowane po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1.

Oddanie do ruchu czterech odcinków między Częstochową a Tuszynem planowane jest obecnie przed końcem 2021 r. Piąty fragment, od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk, ma zostać udostępniony kierowcom na przełomie 2022 i 2023 r.

