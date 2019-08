Przychody TIM wzrosły wstępnie o 8,4% r: r do 72,11 mln zł w lipcu



Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Przychody TIM wzrosły o 8,4% r/r do 72,11 mln zł w lipcu 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-lipiec przychody wzrosły o 6,8% r/r do 452,18 mln zł.

Lipiec 2019 r. był drugim pod względem wysokości obrotów najlepszym miesiącem w całej historii TIM-u, ustępując jedynie październikowi 2018 r. (73,7 mln zł). Był to również pierwszy miesiąc 2019 roku, w którym szacowane przychody ze sprzedaży przekroczyły 70 mln zł, zaś w kanale e-commerce 50 mln zł, podano w komunikacie.

Przychody z kanału e-commerce wyniosły w lipcu 51,52 mln zł, co oznacza wzrost o 9,2% r/r. Narastająco, w okresie styczeń-lipiec przychody z e-commerce wzrosły o 5,3% r/r do 317,82 mln zł, podano również.

"Oczekiwanie, że w każdym kolejnym miesiącu wysokość przychodów będzie rosnąć o kolejne dziesięć milionów byłoby z pewnością zbyt dużym optymizmem, choć z pewnością dopiero się rozpędzamy. Pragnę zwrócić uwagę, że drugi w historii poziom miesięcznych obrotów osiągnęliśmy w środku lata, a więc na samym początku okresu największego popytu na produkty elektrotechniczne, związanego z największym natężeniem prac budowlanych. Ten czas przypada na trzeci i czwarty kwartał roku. Robimy zatem wszystko, by najlepsze było dopiero przed nami" - skomentował członek zarządu i dyrektor handlowy Piotr Nosal, cytowany w komunikacie.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)