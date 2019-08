11 bit studios: Premiera gry 'Children of Morta' na PC ustalona na 3 września



Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Data premiery gry "Children of Morta" w wersji na komputery PC została ustalona na 3 września 2019 r., podało 11 bit studios.

"Premiera gry w wersji na konsole: Xbox One, PS4 i Nintendo Switch będzie miała miejsce 15 października 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Gra "Children of Morta", której producentem jest amerykańskie studio Dead Mage (11 bit studios jest wydawcą gry) będzie dostępna w dystrybucji cyfrowej na komputery PC oraz konsole Xbox One, PS4 i Nintendo Switch w cenie 21,99 USD/EUR. Wersje pudełkowe (za ich przygotowanie odpowiada firma Merge Games) będą dostępne na komputery PC (w Europie i Australii) oraz konsole PS4 i Nintendo Switch, podano także.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

