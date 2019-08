Ekonomiści ankietowani przez agencję Reutera spodziewali się, że spadek wartości chińskich rezerw walutowych, które są największe na świecie, będzie znaczniejszy i wyniesie 18 mld dolarów - do 3,101 bln USD.

Chiński urząd nadzoru nad rynkiem walutowym wyjaśnił w środę po publikacji danych, że lipcowy spadek wynikał ze zmian kursów walut i cen aktywów, jakie Chiny posiadają w swoich rezerwach.

W ciągu ostatniego roku Chinom udawało się utrzymać pod kontrolą wypływ kapitału, pomimo wojny handlowej z USA i spowolnienia w gospodarce krajowej. Rezerwy wzrosły od października 2018 roku dzięki kontroli kapitału i rosnącym inwestycjom zagranicznym w chińskie akcje i obligacje – pisze Reuters.

W poniedziałek na światowych rynkach zapanowało zamieszanie, gdy Pekin po raz pierwszy od kryzysu finansowego z 2008 roku zezwolił, aby cena chińskiej waluty spadła poniżej uznawanego za wrażliwy politycznie poziomu 7 juanów za dolara.

Administracja USA zareagowała oficjalnym oświadczeniem, że Chiny manipulują kursem swojej waluty, co otwiera drogę do nałożenia na nie kar. Waszyngton twierdzi, że Pekin zaniża kurs, by zyskać przewagę konkurencyjną, ale według wielu chińskich i zagranicznych ekspertów za dewaluacją stoją raczej siły rynkowe.

Od ubiegłego czwartku, gdy prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie kolejnych karnych ceł na chiński eksport, juan stracił do dolara ok. 1,5 proc. Według Reutera są oznaki, że Pekin stara się spowolnić spadek.

Wcześniej w tym roku, gdy trwały negocjacje handlowe pomiędzy Chinami a USA, Pekin starał się interweniować, by umacniać kurs waluty, „ale fakt, że zezwolili, aby juan spadł poniżej 7 pokazuje, że jakby dali za wygraną” - ocenił ekonomista z Capital Economics Julian Evans-Pritchard, cytowany przez Reutera.

Jednocześnie Chiny zwiększają w tym roku rezerwy złota. Pod koniec lipca posiadały 62,26 mln uncji trojańskich czystego kruszcu, czyli o 4,5 proc. więcej niż pod koniec 2018 roku, gdy miały 59,560 uncji trojańskich. Wartość chińskich rezerw złota wzrosła na koniec lipca do 88,876 mld dolarów z 87,27 mld dolarów pod koniec czerwca.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)