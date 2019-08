Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowały 75,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 71,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 101,34 mln zł wobec 94,47 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 831,81 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 748,76 mln zł rok wcześniej.



W I-II kw. 2019 r. spółka miała 133,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 124,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1610,7 mln zł w porównaniu z 1423,6 mln zł rok wcześniej.



"W pierwszej połowie 2019 roku Segment Wyrobów Wyciskanych osiągnął 7% wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 667 mln zł. Sprzedaż krajowa zwiększyła się o 6% natomiast przychody na rynkach zagranicznych wzrosły o 8%. Podobnie jak w 2018 roku koniunktura w Europie sprzyjała producentom wyrobów z aluminium w ciągu pierwszych dwóch kwartałów roku, z tym że pod koniec tego okresu dało odczuć się spowolnienie na niektórych rynkach Europy Zachodniej (np. na rynku niemieckim). Dzięki uruchomionym nowym mocom produkcyjnym klienci nie odczuwali znaczących problemów z zaopatrzeniem w profile a terminy realizacji zamówień dla głównych asortymentów powróciły do racjonalnych dla obu stron poziomów (4 – 6 tygodnie). Na czterech z pośród 6 głównych rynków segment zanotował wzrosty od kilku do prawie 30%, były to rynki niemiecki, brytyjski, austriacki i czeski. Na rynkach włoskim i brytyjskim przychody spadły o ok. 5%. W ujęciu branżowym największe wzrosty (od kilku do 15%) odnotowały transport, AGD, budownictwo i motoryzacja. W przypadku przemysłu maszynowego i sprzedaży hurtowej odnotowano ok. 10% spadek" - czytamy w raporcie.



W pierwszej połowie 2019 roku skonsolidowane przychody Segmentu Systemów Aluminiowych osiągnęły wartość 705 mln zł, a więc były wyższe aż o 20% od sprzedaży osiągniętej w poprzednim roku. Tak znaczący wzrost to głównie zasługa klientów z rynku krajowego którzy „wygenerowali" 23% przyrost przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa zwiększyła się o 14%, przy czym wzrost na rynkach europejskich wyniósł 31% a jedynie sprzedaż na rynek amerykański zmalała o ok. 30%. Obecnie eksport stanowi 36% w całkowitych przychodach segmentu SSA. Dwucyfrowa dynamika sprzedaży została osiągnięta poprzez konsekwentną pracę na poszczególnych rynkach, rosnącą liczbę zadowolonych ze współpracy klientów, sukcesywne poszerzanie oferty produktowej zarówno w zakresie systemów architektonicznych jak i roletowych, a także oferowanie na poszczególnych rynkach wyrobów gotowych według indywidualnych wymagań klientów. Praktycznie na wszystkich głównych europejskich rynkach eksportowych osiągnięto wzrost wartości sprzedaży sięgający od kilku aż do ponad 30% w zależności od rynku.



W Segmencie Opakowań Giętkich, pierwsze sześć miesięcy 2019 roku był dla spółek należących do Grupy Alupol Packaging najlepszym rokiem w historii, zarówno jeśli chodzi o wartość sprzedaży, jak i wygenerowane zyski.



"Przychody ze sprzedaży wzrosły o 13% osiągając poziom 393 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach, kontynuowano intensywne prace nad optymalizacją procesów produkcyjno-technologicznych, które przyczyniły się do redukcji kosztów, a w końcowym efekcie do pozyskania z rynku nowych zamówień. Wzrost sprzedaży został zanotowany zarówno na rynku krajowym (ok. 9%) jak również na rynkach eksportowych (ok. 18%). Największa dynamika, sięgająca nawet 30% została osiągnięta na rynkach: niemieckim, holenderskim oraz szwajcarskim. Rynki czeski, węgierski i słowacki zanotowały kilkuprocentowy wzrost a sprzedaż na rynek brytyjski była na zbliżonym do zeszłego roku poziomie" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 189,27 mln zł wobec 175,62 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)