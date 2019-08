Minister wziął udział w uroczystości podpisania umowy na modernizację Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie.

To ostatnia umowa związana z pogłębieniem toru żeglugowego ze Świnoujścia do Szczecina do 12,5 metra, które będzie miało ważne znaczenie przede wszystkim dla portu w Szczecinie – powiedział Gróbarczyk. Jak dodał, w wyniku pogłębienia toru i rozbudowy portu w Szczecinie jego przeładunki mają wzrosnąć dwukrotnie.

"W najbliższym czasie przedstawimy kompleksową koncepcję rozwoju zespołu portów Szczecin-Świnoujście" – zapowiedział Gróbarczyk. Wskazał, że to jest zadanie nowego prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztofa Urbasia, który ma przygotować kompleksowe rozwiązanie - "również w oparciu o rozwój żeglugi śródlądowej, ale przede wszystkim o terminale, które będą budowane bo myślimy, że na jednym nie poprzestaniemy".

Gróbarczyk odniósł się także do samego pogłębiania toru wodnego. "Nie mamy żadnych opóźnień w zakresie realizacji naszego projektu. Tak jak przewidywaliśmy w tym roku rozpoczynamy prace budowlane na torze. Będzie to widoczne w postaci pierwszych wysp, które powstaną z urobku, który zostanie wydobyty w ramach realizacji działań. Myślę, że termin zakończenia też nie jest zagrożony" - powiedział.

Urząd Morski w Szczecinie realizuje m.in. zadania z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, ochrony portów i żeglugi morskiej oraz oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich.

Na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego znajdują się m.in. budynki warsztatowe, hala pław, magazyny i baseny dla jednostek pływających.

W zmodernizowanych obiektach przechowywane będą elementy oznakowania nawigacyjnego, a także sprzęt, części zamienne i materiały potrzebne do utrzymania w gotowości jednostek pływających oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Będą tam również przeprowadzane remonty i konserwacje urządzeń nawigacyjnych.

Wykonawcą prac budowlanych w ramach modernizacji jest Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud ze Szczecina. Wartość przedsięwzięcia to około 52,5 mln zł.

