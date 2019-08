W Europie akcje spółki Osram Licht zyskują 2 proc. po informacjach, że Bain Capital i Carlyle Group rozważają podwyższenie swoich ofert przejęcia niemieckiej firmy.

Operator francuskiej sieci supermarketów Casino Guichard-Perrachon SA drożeje o 1 proc. - spółka planuje drugą rundę sprzedaży aktywów.

Zyskuje szwajcarski producent zegarków - Richemont drożeje o 1,2 proc., w reakcji na wzrost eksportu o 4,3 proc. w VII.

Larry Kudlow, doradca ekonomiczny Białego Domu, poinformował, że ostatnie rozmowy telefoniczne pomiędzy chińskimi i amerykańskimi negocjatorami były pozytywne, a kolejne są planowane w ciągu najbliższego tygodnia, do 10 dni.

Szef amerykańskiego resortu handlu Wilbur Ross podał zaś, że rząd przedłużył upływający właśnie okres złagodzonych sankcji wobec chińskiego koncernu Huawei o 90 dni. Sprawa związana jest z wpisaniem firmy na tzw. czarną listę.

Z kolei w Niemczech rząd przygotowuje plany stymulacji fiskalnej, która byłaby uruchomiona w przypadku wejścia gospodarki w głęboką recesję.

W sobotę minister finansów Niemiec Olaf Scholz zasugerował, że w przypadku kryzysu Niemcy mogą po raz pierwszy w historii zdecydować się na stymulację fiskalną nawet na poziomie 50 mld euro.

Tymczasem we Włoszech premier Giuseppe Salvini ma we wtorek w Senacie ocenić sytuację dot. kryzysu politycznego w tym kraju - może dojść do zgłoszenia wotum zaufania.

"Pozytywne tony, jakie mieliśmy na giełdach w poniedziałek, mogą się jeszcze utrzymać, ponieważ niemiecki bodziec dla tamtejszej gospodarki miałby ogromny wpływ" - mówi Juan Llona, zarządzający funduszami Imantia Capital w Madrycie.

"Czekamy teraz na weekendowe spotkanie bankierów w Jackson Hole" - dodaje.

W czwartek rozpoczyna się coroczne sympozjum bankierów centralnych w amerykańskim Jackson Hole, gdzie w piątek wystąpi prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Prezydent USA Donald Trump chciałby, aby amerykańska Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o "co najmniej 100 pb".

Na rynku walutowym euro kosztuje 1,1085 USD, o 0,1 proc. w górę, japoński jen 106,54 za 1 USD, a chiński juan stabilny - po 7,0702 za dolara.

Rentowność 10-letnich UST jest na poziomie 1,59 proc., o 2 pb w dół.

Ropa na NYMEX bez zmian po 56,21 USD/b.

Złoto po 1.497,36 USD za uncję

Indeksy w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3367,64 -0,05 DAX Niemcy 11710,97 -0,04 FTSE 100 W.Brytania 7201,52 0,17 CAC 40 Francja 5370,01 -0,03 IBEX 35 Hiszpania 8697,60 -0,41 FTSE MIB Włochy 20636,26 -0,38

(PAP Biznes)