WIG20 spadł 0,3 proc. do 2.098,41 pkt., WIG zniżkował 0,3 proc. do 55.909,06 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,4 proc. do 3.737,04 pkt., a sWIG80 stracił 0,3 proc. do 11.550,68 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 488 mln zł, z czego 432 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Przez większą część sesji WIG20 poruszał się poniżej piątkowego zamknięcia w ramach około 10-punktowego trendu bocznego. Po godz. 14.00 indeks wszedł w kilkunastopunktową zwyżkę, która zakończyła się ok. godz. 15.15, po czym WIG20 zakończył dzień pod kreską.

Na większości rynków wschodzących europejskiej części EMEA panowały spadki, choć nieznaczne – najsilniej spadały akcje czeskie, gdyż PX stracił 0,6 proc. Jedynym zyskownym rynkiem były Węgry, gdzie BUX wzrósł o 0,5 proc.

W poniedziałek GPW w Warszawie przeprowadziła kwartalną kalkulację najważniejszych indeksów giełdowych, której wyniki zostaną ogłoszone 5 września (wejście w życie 20 września).

Zdaniem analityków Santander BM kalkulacja nie doprowadzi do zmian wśród uczestników WIG20, z mWIG40 wypadną Polimex i Trakcja, a ich miejsce wejdą BNP Paribas i Ten Square Games, zaś sWIG80 zasilą Trakcja, Polimex i Ultimate Games, a indeks opuszczą BNP Paribas, Ten Square Games oraz Onco Arendi lub Pfleiderer Group.

DAX zyskał 0,21 proc., a S&P500 zwyżkował 0,70 proc. - o 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: JSW – o 2,6 proc., KGHM – o 2,5 proc. i PGE – o 1,7 proc.

Kurs JSW zszedł poniżej 30 zł po raz pierwszy od sierpnia 2016 roku.

KGHM pogłębił tegoroczne minimum i był na najniższym poziomie od listopada 2016 roku.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Play – o 2,7 proc., Dino Polska – o 1,9 proc. i PZU – o 0,8 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje BBI Development – spadek o 13,0 proc., Groclinu – o 6,0 proc., Workservice – o 4,6 proc., Mabionu – o 4,1 proc. i Orbisu – o 3,9 proc. Zniżkowała również cena Cormay – o 1,9 proc., Boryszewa – o 1,5 proc. i CI Games – o 0,6 proc.

Kurs BBI Development był najniżej od października 2018 – od początku roku cena spółki zniżkowała o ok. 22 proc.

W piątek wieczorem Cormay podał wyniki finansowe za I półrocze 2019 – na poziomie skonsolidowanym grupa miała 5,3 mln zł zysku z działalności operacyjnej, podczas gdy rok wcześniej było -2,1 mln zł straty, a także -0,9 mln zł straty netto wobec -0,1 mln zł straty rok wcześniej.

Boryszew zostanie usunięty z indeksu FTSE DM Small Cap – datą wejścia w życie rewizji jest 20 września. Zdaniem analityka DM Trigon Macieja Marcinowskiego w związku z usunięciem akcji Boryszewa z indeksu może towarzyszyć jej dodatkowa podaż w wysokości 5 mln zł.

W trakcie sesji CI Games poinformował, że podpisał ze spółką H2 Interactive umowę dystrybucyjną gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" na terytorium Japonii i Korei Południowej.

Cena CI Games straciła, mimo że tuż po podaniu informacji o dystrybucji gry zyskiwała ok. 4 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Amiki – wzrost o 5,2 proc., Elemental Holding – o 3,6 proc., Autopartnera – o 3,0 proc. Wzrosła również cena Polimeksu – o 1,3 proc.

W poniedziałek rano Polimex poinformował, że aktualny portfel zamówień grupy, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi ok. 2,348 mld zł, łącznie z wygranym, a niepodpisanym kontraktem dla ZA Puławy w wysokości 1,16 mld zł - w I półroczu grupa Polimex miała 12,1 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 20,8 mln zł straty przed rokiem.

W trakcie sesji wiceprezes spółki powiedział w ciągu konferencji prasowej, że Polimex obniżył cel przychodów na 2019 rok i aktualnie spodziewa się sprzedaży na poziomie około 1,8 mld zł, ale jednocześnie powinien odnotować w tym roku dodatni skonsolidowany wynik netto.