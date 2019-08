CBA kontroluje szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Źródło: PAP

Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - dowiedziała się we wtorek PAP. Kontrola dotyczy rozporządzania mieniem publicznym przez Zakład przy budowie spalarni. Wartość kontrolowanej inwestycji to ok. 700 mln zł.