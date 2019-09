Ultimate Games: 'Car Mechanic Simulator PE' zadebiutuje na Nintendo Switch 27 IX



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Ultimate Games zakończył proces certyfikacji gry "Car Mechanic Simulator 2015" na Nintendo Switch, podała spółka. Planowana data premiery gry to 27 września 2019 r., przy czym spółka zastrzega, że data ta może ulec zmianie.

"Gra zostanie wydana na konsoli Nintendo Switch pod nazwą 'Car Mechanic Simulator Pocket Edition' i jest to port gry 'Car Mechanic Simulator 2015' dostępnej na PC w sklepie Steam, która odniosła sukces sprzedażowy na tej platformie" - czytamy w komunikacie.

Gra zadebiutuje w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Planowana cena gry to 19,99 euro/USD, podano również.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zadebiutowała na NewConnect w czerwcu 2018 r., zaś od lipca 2019 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)