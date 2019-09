"Decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że jeszcze we wrześniu przekażemy wykonawcy plac budowy i będą mogły rozpocząć się prace budowlane" - poinformował rzecznik olsztyńskiej GDDKiA Karol Głębocki.

Budowa obejmie dwa odcinki drogi ekspresowej S7 na Mazowszu o łącznej długości 35,7 km - Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) i Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km). To dwa z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego, na które zostały już podpisane umowy na realizację.

Inwestycję obejmującą budowę 71 km drogi ekspresowej S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki - Mława (ok. 14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawców, wyłonionych w przetargu, jest, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o decyzję ZRID dla całego zadania.

Inwestycja będzie polegać na budowie drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstanie m.in. 40 obiektów inżynierskich oraz 10 węzłów - Mława Północ, Mława Południe, Modła, Żurominek, Strzegowo Północ, Strzegowo Południe, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie oraz Dłużniewo. W celu obsługi podróżnych powstaną dwa MOP-y III kategorii - Ćwiklinek i Dłużniewo. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 115 kN/oś (11,5 tony na oś).

Wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., które wybuduje odcinek Strzegowo - Pieńki za kwotę 516,2 mln zł, a odcinek Pieńki - Płońsk za 311,7 mln zł. Na obu zadaniach wykonawca zadeklarował 34-miesięczny okres wykonania robót oraz 10-letnią gwarancję jakości wykonanych prac. Planowany termin zakończenia obu kontraktów to II kwartał 2021 r.

Inwestycja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.(PAP)

autor: Marcin Boguszewski