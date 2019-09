Wśród 15 nowych tras, od czerwca 2020 r. z Warszawy Wizz Air zacznie latać do: Bolonii (Włochy), Madrytu (Hiszpania), Turku (Finlandia) i na Teneryfę (wyspa na Oceanie Atlantyckim). Od 1 czerwca przewoźnik poleci z Gdańska do Bari we Włoszech, a od lipca i sierpnia ruszą połączenia z Krakowa do Trondheim (Norwegia), Werony, Mediolanu, Bolonii (Włochy), Barcelony (Hiszpania),

Tromso, Stavanger, Bergen, Haugesund(Norwegia) oraz do Londyn Gatwick.

Ponadto od przyszłego lata Wizz Air zwiększy częstotliwość rejsów o 24 loty tygodniowo, m.in. z Gdańska do Oslo (z 7 do 10), czy Trondheim (z 3 do 4), z Krakowa do Rzymu (z 5 do 7), czy z Warszawy do Kutaisi (z 3 do 4).

W sumie w 2020 r. Wizz Air ma oferować 193 trasy do 28 krajów z dziewięciu lotnisk w Polsce. Obecnie lata na 178 trasach.

Przewoźnik w przyszłym roku zbazuje w Polsce cztery nowe samoloty, po jednym na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz w Gdańsku, i dwa w Krakowie.

Wizz Air ma pięć baz w Polsce: Warszawa, Katowice, Kraków, Gdańsk i Wrocław.

Pierwszy rejs węgierskiego przewoźnika odbył się w naszym kraju w 2004 r. Od tego czasu linia przewiozła ok. 70 mln pasażerów na trasach do i z Polski.

Przewoźnik dysponuje w sumie 119 samolotami typu Airbus A320 i A321 latającymi z 25 baz na ponad 700 trasach łączących 150 lokalizacji w 44 krajach. Wizz Air jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie jako WIZZ oraz zrzeszoną w FTSE 250 i FTSE All-Share Indices. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta