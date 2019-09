Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 spadł 1,7 proc. do 2.107,16 pkt., WIG zniżkował o 1,3 proc. do 56.237,4 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,1 proc. do 3.777,48 pkt., a sWIG80 stracił 0,4 proc. do 11.598,59 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 585 mln zł, z czego 514 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję 4 pkt. pod kreską i w ciągu pierwszych dwóch godzin handlu spadł do poziomu 2.100 pkt. Do końca sesji poruszał się w przedziale 2.100-2.110 pkt. i zakończył notowania na poziomie 2.107 pkt.

Amerykańskie indeksy spadały na otwarciu i o godz. 17.10 Dow Jones zniżkował o 1,5 proc., a S&P 500 tracił 0,7 proc.

DAX tracił 0,44 proc. o godz. 17.25.

Największe spadki zanotował indeks WIG-Górnictwo - 4,7 proc. Kurs akcji JSW zniżkował o 5 proc., a KGHM spadł o 4,8 proc.

W WIG20 najmocniej w dół poszły notowania Orange Polska - o 5,3 proc.

W gronie spółek z WIG20 największe wzrosty odnotowały akcje Tauronu - w górę o 2,4 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się notowania MLP Group - kurs wzrósł o 10,6 proc. (PAP Biznes)