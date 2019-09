CCC: Udział przychodów z e-commerce wzrośnie do ponad 30% po 2020 r.



Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - CCC oczekuje, że udział przychodów z kanału e-commerce w przychodach ogółem sięgnie 30% w przyszłym roku i będzie zwiększał się w kolejnych latach, poinformował prezes Marcin Czyczerski. Spółka planuje łącznie ok. 120 tys. m2 powierzchni sklepów własnych oraz po 15 tys. nowej powierzchni sklepów franczyzowych rocznie w latach 2020-2022.

"Chcielibyśmy, by e-commerce urósł do 30% do końca przyszłego roku, tak jak mówiliśmy wcześniej. Już teraz wiemy, że jest to osiągalne. Chcielibyśmy, by udział e-commerce rósł w kolejnych latach" - powiedział Czyczerski podczas konferencji prasowej.

Wartość przychodów ze sprzedaży e-commere wyniosła 349 mln zł w II kw. i była wyższa o 50% w skali roku. Wartość przychodów ogółem sięgnęła 1,64 mld zł i była wyższa o 29% r/r. Po II kw. udział sprzedaży kanału e-commerce w przychodach ogółem wzrósł do 21% wobec 18% rok wcześniej.

Marża brutto w tym segmencie wzrosła o 1,6 pkt proc. w skali roku do 45,6% na koniec II kw.

Jak poinformował prezes, w tym roku CCC uruchomi sklepy własne na prawie 80 tys. m2 nowej powierzchni oraz 15 tys. m2 powierzchni w kanale franczyzowym.

"We własnych sklepach planujemy spadek liczby otwarć. Mamy sporo nowych umów na lepszych warunkach, z krótkim okresem najmu, a w 2021-2022 chcemy ograniczyć ekspansję i skupić się na uzyskiwaniu lepszych warunków najmu i wyższej rentowności" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej CCC Dariusz Miłek podczas konferencji.

Spółka podała, że w 2020 roku przyrost powierzchni sklepów własnych wyniesie ok. 60 tys. m2, w 2021 r. będzie to ok. 40 tys. m2, a w 2022 roku ok. 20 tys. m2, tj. łącznie ok. 120 tys. m2 sklepów własnych oraz po 15 tys. nowej powierzchni sklepów franczyzowych rocznie w latach 2020-2022. Ok. 60-70% przyszłej ekspansji przypada na zagranicę, a główne kierunki to Rumunia i Rosja.

Miłek poinformował, że do końca br. spółka planuje uruchomienie 150 skanerów w Esize.me w sklepach CCC.

W I półroczu 2019 r. grupa kapitałowa CCC zwiększyła powierzchnię handlową salonów CCC o 41,6 tys.m2 netto, z 660,3 tys.m2 do 701,9 tys.m2 na koniec czerwca br. Zmiana powierzchni wynikała z powiększenia istniejącej powierzchni handlowej poprzez otwarcie sklepów o łącznej powierzchni 41,5 tys.m2 oraz modernizacji i powiększenia istniejącej powierzchni handlowej o 10,6 tys.m2. W trakcie I półrocza 2019 r. zlikwidowano 26 sklepów CCC o łącznej powierzchni 10,5 tys. m2.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,63 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)