PEM: Proces wyjścia z inwestycji w ramach ATM jest na zaawansowanym etapie



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) ocenia, że proces wyjścia z inwestycji w ramach spółki ATM jest już na zaawansowanym poziomie, podano w komunikacie. PEM analizuje ponadto co najmniej jeden proces wyjścia z inwestycji subfunduszu MCI.TechVentures.

"Zespół PEM pracuje obecnie nad kolejną sprzedażą aktywów. Proces wyjścia z inwestycji w ramach spółki ATM jest już na zaawansowanym poziomie. Dodatkowo PEM analizuje co najmniej jeden proces exitowy z inwestycji subfunduszu MCI.TechVentures" - czytamy w komunikacie.

"Widzimy duże zainteresowanie spółką ATM. Analizujemy też możliwości związane z exitem jednej ze spółek MCI.TechVentures. Wszystkie nasze działania są podyktowane dążeniem do osiągnięcia jak najwyższych zwrotów dla naszych inwestorów" – poinformował prezes i partner zarządzający PEM Tomasz Czechowicz.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

