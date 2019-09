Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Auto Partner miał 392,9 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży i 13,5 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r., co oznacza odpowiednio wzrost o 29,5% r/r i spadek o 23,8% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.



Zysk brutto na sprzedaży grupy wyniósł 96,3 mln zł (+22,3% vs II kw. 2018), a zysk z działalności operacyjnej 19,2 mln zł (-13,2% vs II kw. 2018), czytamy także w komunikacie.



"Na powyższe wyniki miały wpływ przede wszystkim takie czynniki jak:



- niższa przejściowo marża brutto w maju i czerwcu br. związana z działaniami spółki w celu pozyskania nowych rynków zbytu (nowe rynki oraz odbiorcy),



- wyższe koszty wynagrodzeń związane z koniecznością sprostania presji płacowej występującej wśród kadry spółki,



- wyższe koszty logistyki związane z otwarciami nowych filii oraz nowych kierunków eksportowych, jak również wzrost stawek na rynku transportowym,



- konieczność utworzenia rezerwy w wysokości 630 tys. zł w związku z ryzykiem niewypłacalności odbiorcy" - wyjaśnia spółka.



Ostateczne skonsolidowane wyniki finansowe oraz operacyjne za II kwartał 2019 r. zostaną przekazane w raporcie półrocznym 17 września 2019 r.



Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.



(ISBnews)