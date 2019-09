InPost rozbudował sieć Paczkomatów do 5 tys. urządzeń, planuje kolejne



Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - InPost rozbudował sieć Paczkomatów do 5 tys. urządzeń, podała spółka. Paczkomat nr 5 000 został postawiony w śląskiej wsi sołeckiej Drogomyśl.Spółka planuje dalszy rozwój sieci Paczkomatów i jest już technicznie w pełni gotowa do wprowadzenie na rynek Lodówkomatów, poinformował prezes InPostu Rafał Brzoska.

"Szybkie tempo rozwoju sieci Paczkomatów InPost jest odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie klientów. Otrzymujemy wiele próśb o postawienie nowych maszyn, szczególnie w mniejszych miejscowościach i wsiach - gdzie nasze maszyny są ogromnym ułatwieniem w codziennym życiu mieszkańców. Wszystkie zgłoszenia dokładnie analizujemy. Sieć 5000 Paczkomatów InPost jest dla nas ważnym osiągnięciem, ale nie spoczywamy na laurach - planujemy dalszy rozwój sieci" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Wysoki odsetek korzystania z Paczkomatów InPost jest notowany nie tylko w dużych (81%) czy średnich (77%) miastach, ale także wśród mieszkańców wsi (71%) i mniejszych miasteczek (74%). Podobnie wysoki poziom wskazań jest wśród użytkowników we wszystkich grupach wiekowych - w tym powyżej 50 lat 65%, a powyżej 60 lat - 58%, wskazano także.

"Paczkomaty mają nadal ogromny potencjał rozwoju - zarówno jeśli chodzi o wielkość sieci, jak i oferowane usługi. Jesteśmy technicznie w pełni gotowi na wprowadzenie na rynek Lodówkomatów - czyli uzupełnienie naszych maszyn o funkcjonalność odbioru żywności, napojów oraz mrożonek. Wyprzedziliśmy potrzeby rynku e-commerce w Polsce - czekamy na szybki rozwój oferty e-sklepów w zakresie produktów spożywczych" - dodał Brzoska.

Liczba Paczkomatów InPost (5 000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (4 600), podano również.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)