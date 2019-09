Movie Games: Premiera 'The Beast Inside' - 17 X, 'Drug Dealer Simulator' - 6 XII



Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Movie Games wyznaczył datę premiery gry "The Beast Inside" na 17 października 2019 r. Gra ukaże się w wersji PC i dostępna będzie na platformie Steam, podała spółka. W osobnym komunikacie spółka poinformowała, że premierę gry "Drug Dealer Simulator" na PC wyznaczono na 6 grudnia 2019 r.

"Praca nad 'The Beast Inside' to prawdziwe wyzwanie. Uzyskanie idealnego balansu w grze będącej połączeniem horroru i thrillera wymaga precyzji oraz dobrego doboru proporcji jumpscare'ów, logicznych zagadek, a także elementów walki, czyli właściwego dozowania adrenaliny. Proces tworzenia wymagał uważnej wstępnej analizy, a kampania Kickstartera, feedback od fanów, a także reakcja mediów i kreatorów pozwoliły nam osiągnąć świetne rezultaty. To pozwoliło nam rozpocząć z dobrymi założeniami, a następnie nieustannie je udoskonalać i ulepszać. Mamy nadzieję, że to pozwoli 'The Beast Inside' wyróżnić się na tle innych gier tego gatunku, zarówno pod względem kreowania historii jak i unikalności mechanik" - powiedział wiceprezes i koordynator produkcji Movie Games Maciej Miąsik, cytowany w komunikacie.

Wybór tematyki i rozbudowana fabuła "Drug Dealer Simulator" przypadły do gustu odbiorcom, co potwierdza wysoki poziom wishlisty, który przekroczył już 30 tysięcy zapisów, podano również.

"Przy początkowych rozmowach o projekcie, sam zamysł gry - pomimo dobrych rokowań - nie wzbudzał mojego mocnego entuzjazmu. Szybko jednak zauważyłem tu potencjał na wykreowanie jednocześnie realnego, acz abstrakcyjnego w odbiorze świata, którym charakteryzuje się tętniąca biznesem narkotykowym Ameryka Środkowa. [...] Wierzę, że ja i mój zespół mamy okazję stworzyć coś unikalnego na scenie symulatorów, która zabrnęła ostatnimi czasy w różne dziwne kierunki. Zamierzamy wykorzystać ten potencjał i myślę, że gracze będą zadowoleni z tego, co dla nich przygotowujemy. Aktualnie jesteśmy świeżo po sesji motion capture i zaczynamy składać wiele miesięcy intensywnych prac w schludną całość" - podsumował prezes Mateusz Wcześniak.

Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)