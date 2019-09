Creepy Jar: Sprzedaż 300 tys. 'Green Hell' do końca br. to zachowawcza prognoza



Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Creepy Jar ocenia, że sprzedaż gry "Green Hell" przebiega zgodnie z założeniami i przygotowuje się do opublikowania aktualnej 'mapy drogowej' do gry oraz potwierdza zaawansowane prace nad trybem co-op, który może trafić do graczy jeszcze w tym roku, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.

"Wyniki pierwszego tygodnia sprzedaży są zgodne z naszymi założeniami. Zawsze staramy się być zachowawczy w naszych prognozach i myślę, że zapowiedziane 300 000 łącznie sprzedanych kopii do końca roku, można traktować w tej kategorii. Nie mamy w tej kwestii wątpliwości. W tej chwili pracujemy nad nową road mapą, którą opublikujemy na początku przyszłego tygodnia" – zapowiedział Kwiatek, cytowany w komunikacie.

5 września do sprzedaży trafiła pełna wersja Green Hell, symulatora przetrwania w dżungli amazońskiej. Na grę czekało ponad 400 tys. graczy z tzw. wishlisty.

"Pierwszy tydzień sprzedaży pokazuje, że gra spełniła ich oczekiwania. W serwisie Steam w tydzień pojawiło się prawie 400 nowych komentarzy, a średnia wszystkich (ponad 4000 w 14 miesięcy z czego prawie 400 w ostatnim tygodniu) to wciąż 83%" – czytamy dalej.

""Green Hell" to typowy longseller z kilkuletnim cyklem życia. Wprowadzenie pełnej wersji z tzw. story mode przyciągnęło rzeszę nowych graczy, ale kolejni czekają na co-op. Chcemy im wyjść naprzeciw. W przyszłym tygodniu zaczynamy testy, które pokażą czy uda się to jeszcze w tym roku. Jeśli nie natrafimy na duże problemy techniczne chcielibyśmy zdążyć przed Świętami" - dodał Kwiatek.

Kolejny krok to "Green Hell" w wersji na konsole. Creepy Jar planuje wypuścić grę na wszystkie 3 najpopularniejsze platformy, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox. "Rozpoczęliśmy poszukiwania wydawcy" - podsumował prezes.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)