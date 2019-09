Po sobotnim ataku na saudyjskie instalacje naftowe z rynku ropy nagle zniknęły dostawy o wielkości 5,7 mln baryłek dziennie. to połowa całego wydobycia w Arabii Saudyjskiej.

To większa skala zakłóceń niż w czasie rewolucji islamskiej w Iranie w 1979 r. czy też w czasie irackiej inwazji na Kuwejt w 1990 r. mimo to na rynku finansowym nie ma paniki. Cena ropy wprawdzie wczoraj rano poszybowała o prawie 20 proc., ale kolejne godziny znacząco zmniejszyły początkową skalę wzrostu. w efekcie notowania znalazły się na poziomie, na którym były zupełnie niedawno, bo w lipcu. Co zaskakuje jak na skalę ataku.

Inwestorzy wstępnie zakładają, że był on jednorazowym incydentem, a sytuacja, mimo że jest bardzo napięta, nie przerodzi się w wojnę z udziałem USA. innego zdania jest jednak były ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński

– To krok bliżej do wojny – mówi w rozmowie z DGP. – Każde takie wydarzenie przybliża nas do otwartego konfliktu – dodaje.

Na razie na problemach Arabii Saudyjskiej korzystają jej najwięksi konkurenci, czyli globalne koncerny naftowe z Rosji i stanów zjednoczonych. wraz ze wzrostem ceny ropy w górę o kilka procent poszły notowania akcji Exxonmobil w nowym Jorku i Rosnieftu w Moskwie. Umocniły się także rubel i waluty innych krajów wydobywających ten surowiec, np. norweska korona.

>>> Więcej w jutrzejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”