Benchmarkowy wskaźnik Stoxx Europe 600 zniżkuje o 0,2 proc. Tanieją akcje spółek motoryzacyjnych po danych o najmocniejszym w tym roku miesięcznym spadku sprzedaży aut w sierpniu.

Wskaźnik spółek motoryzacyjnych Stoxx 600 Automobiles & Parts zniżkuje o 0,5 proc. Sprzedaż aut w Europie w sierpniu spadła o 8,4 proc. To najmocniejszy miesięczny spadek sprzedaży od początku 2019 roku.

Spółka Compagnie Financiere Richemond SA, producent dóbr luksusowych, traci 2,1 proc. po rekomendacji dla jej walorów "sprzedaj", wydanej przez analityków UBS Group.

Akcje spółki Beiersdorf zniżkują na giełdzie we Frankfurcie o 1,8 proc., a Deutsche Post spada o 1,3 proc. Na plusie są notowania spółki Wirecard - o 1,4 proc., a Covestro zyskuje 1,0 proc.

Tymczasem decydenci z amerykańskiej Rezerwy Federalnej już za kilka godzin ogłoszą decyzję Fed w sprawie polityki monetarnej.

"O godz. 20.00 poznamy decyzję Fed dotyczącą stóp procentowych w USA. Zgodnie z oczekiwaniami rynku zostaną one po raz drugi w tym roku obniżone o 25 pkt. bazowych" - pisze w komentarzu Mateusz Sutowicz, analityk rynków finansowych w Banku Millennium SA.

"Taka skala luzowania jest już w pełni zdyskontowana przez rynki i nie będzie miała wpływu na nastroje. Kluczowa będzie jednak wymowa komunikatu, a także oczekiwania bankierów centralnych co do ścieżki stóp w przyszłości, zaprezentowane w formie wykresu dot-plot" - dodaje.

Analityk Banku Millennium wskazuje, że obecnie rynki finansowe wyceniają obniżki stóp o łącznie 75 pkt. bazowych w perspektywie roku.

"Napływające dane z gospodarki USA wskazują na wciąż dobrą kondycję amerykańskiej gospodarki, choć uwidaczniają się negatywne ryzyka dla wzrostu PKB i coraz silniejszy wpływ wojen handlowych na amerykański przemysł i rynek pracy" - ocenia Sutowicz.

Dzień później - w czwartek swoje decyzje w sprawie polityki monetarnej podadzą z kolei m.in. banki centralne w Japonii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Indonezji.

Nastroje na globalnych rynkach poprawiają się tymczasem po informacjach z Arabii Saudyjskiej, że produkcja ropy do końca września zostanie przywrócona do stanu, jaki istniał przed sobotnimi atakami na dwie saudyjskie rafinerie. Takie zapewnienie przekazał we wtorek minister energetyki Arabii Saudyjskiej książę Abdel Aziz ibn Salman.

Z kolei chińscy urzędnicy niższego szczebla w środę mają być w Waszyngtonie, aby przygotować grunt pod rozpoczęcie kolejnej rundy negocjacji handlowych USA-Chiny. Do USA przybywa wiceminister finansów Chin Liao Min.

Wizyta Liao ma służyć przygotowaniom do 13. rundy negocjacji wysokiego szczebla, która planowana jest na początku października.

W środę na rynku walutowym japoński jen jest wyceniany po 108,19 za 1 USD, niżej o 0,1 proc. Zniżkuje brytyjski funt - o 0,2 proc. do 1,2469 USD, a euro jest kupowane po 1,1059 USD, w dół o 0,1 proc.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,78 proc., w dół o 2 pb, a 2-letnich spada o 2 pb do 1,71 proc.

Ropa na NYMEX tanieje o 0,25 proc. do 59,26 USD/b.

Złoto jest na stabilnym poziomie 1.501,93 USD za uncję.

Indeksy w Europie - godz. 09.25