Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Poziom wydobycia rudy boksytu w ramach realizowanego przez Bumech kontraktu w Czarnogórze wyniósł 173 019 ton w I półroczu br. i jest zgodny z założeniami, podała spółka. Podmiot odbierający rudę zgłosił zastrzeżenia co do jakości rudy, jednak Bumech uważa je za bezzasadne.



W lipcu br. poziom wydobycia wyniósł 33 451 ton, w sierpniu br. - 30 231 ton. Łączne wydobycie w 2019 roku wyniosło 236 701 ton, co daje wzrost o prawie 14% r/r, podano w komunikacie.



"Poziom wydobycia jest zgodny z założeniami, nie wystąpiły negatywne zdarzenia o podłożu górniczo - geologicznym, które mogłyby zakłócić realizację kontraktu" - czytamy dalej.



Jednocześnie podmiot odbierający rudę boksytu pozyskiwaną w trakcie realizacji kontraktu czarnogórskiego wystawił na wszystkie trzy wydobywcze firmy kontraktorskie noty w związku z zastrzeżeniami co do jakości rudy (zbyt duża ilość kamienia), w tym do Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić (BCG) w kwocie 500 000 euro netto.



"Emitent i BCG kwestionują ten dokument ze względu na brak uregulowań umownych dotyczących parametrów jakości rudy (brak związanych z tym kar umownych w umowie głównej łączącej Bumech i Uniprom Metali d.o.o.), odebranie jej przez zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentami zdawczo-odbiorczymi w miesiącach styczeń-marzec 2019 oraz zapłacenie faktur (uznanie należności)" - podano także.



Bumech stoi na stanowisku, że nota jest bezzasadna. Jednak ze względu na daleko posuniętą ostrożność, do czasu wyjaśnienia sprawy, została zawiązana stosowna rezerwa.



"Bumech informuje ponadto, że przystępuje niezwłocznie do wyjaśnienia spornej kwestii z kontrahentem, z uwzględnieniem zapisów umownych, stanu faktycznego i obowiązujących norm postępowania" - podsumowano.



Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.



(ISBnews)