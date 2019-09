PMPG Polskie Media miały 1,28 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.



Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - PMPG Polskie Media odnotowały 1,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2019 r. wobec 4,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,1 mln zł wobec 4,78 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,72 mln zł w I-II kw. 2019 r. wobec 22,9 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 0,19 mln zł wobec 2,6 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)