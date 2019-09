Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach premier Mateusz Morawiecki przedstawił i podpisał Pakiet dla Przedsiębiorców. To pięciopunktowy program zawierający propozycje takie jak: ulga w ZUS średnio 500 zł dla małych firm; ryczałtowy ZUS bez zmian dla firm o przychodach powyżej 10 tys. zł; podniesienie limitu przychodów dla podatku ryczałtowego i 9-proc. CIT-u oraz ponad 1 mld zł dla inwestorów, którzy zaangażują się w strategiczne inwestycje.

Ekspert EY Paweł Tynel w rozmowie z PAP zwraca uwagę zwłaszcza na ostatni element pakietu, czyli wsparcie dla inwestorów.

Zaznacza, że ten pomysł ma przede wszystkim służyć temu, aby wspierać najbardziej istotne, strategiczne inwestycje, które generują dużą wartość dodaną w gospodarce Polski.

"Od jakiegoś czasu Polska Agencja Inwestycji i Handlu nie miała zbyt wielkiego budżetu do dystrybucji, więc potencjalni inwestorzy nie wiedzieli, czy mogą się ubiegać o pomoc, czy nie. To mocno ograniczało ich decyzje co do wyboru lokalizacji inwestycji akurat w Polsce" - mówi ekspert EY.

"Uruchomienie tego budżetu, jak rozumiem na kolejne 5 lat, bo jest w tym kontekście mowa o roku 2025, pozwoli na to, by inwestorom zaproponować istotne wsparcie, mające znaczenie przy wyborze lokalizacji" - dodaje.

W opinii eksperta "ważne jest to, że na etapie wyboru lokalizacji rząd danego kraju zachęca inwestorów, by wybrali ten kraj". "Nie bardzo możemy sobie pozwolić na to, żeby nie mieć takiego wsparcia, bo w wielu krajach ono jest. W momencie, w którym inwestor decyduje się, czy ma wybrać Polskę, Węgry czy np. Malezję, źle odbiera, gdy w sferze werbalnej zachęca się go do inwestycji, ale brak jest konkretnego finansowego wsparcia" - mówi Tynel.

Zaznacza, że ten element Pakietu dla Przedsiębiorców będzie ważnym narzędziem pracy dla PAIH czy resortu przedsiębiorczości i technologii, żeby po prostu być skutecznym w ściąganiu inwestorów. "Oczywiście nikt nie inwestuje tylko ze względu na pomoc, ale wsparcie finansowe tego typu bardzo pomaga w przekonaniu inwestorów o wyborze lokalizacji" - wskazuje.

