W przyszłości trasa ta będzie miała połączenie z projektowaną Północną Obwodnicą Krakowa (POK). Przetarg prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Drugi etap obejmuje odcinek od węzła z Północną Obwodnica Krakowa w Zielonkach do skrzyżowania z ulicą Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach w gminie Zielonki.

Zamówienie dotyczy wykonania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym ZRID) pozwalających na realizację inwestycji polegającej na budowie zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794. Zadanie ma być wykonane w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy.

Pod koniec sierpnia ZDW ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę pierwszego etapu zachodniej obwodnicy Zielonek – w podziale na dwa zadania.

Pierwsze z nich obejmuje odcinek od ul. Pachońskiego do granicy miasta Krakowa wraz z łącznikiem do ul. Glogera z drogi wojewódzkiej nr 794 i rozbudową ul. Glogera. Drugie dotyczy odcinka od granicy Krakowa do węzła z Północą Obwodnicą Krakowa. Obwodnica będzie drogą dwujezdniową klasy G o długości ok. 2,2 km. Termin wykonania całej trasy określono na koniec czerwca 2023 r.

Zamawiający planuje zgłosić inwestycje do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.(PAP)

autor: Rafał Grzyb