Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Pfleiderer odnotowało 0,13 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1,56 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 6,04 mln euro wobec 13,9 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 29,1 mln euro wobec 32,9 mln euro rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 259,96 mln euro w II kw. 2019 r. wobec 264,41 mln euro rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 11,12 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,77 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 522,28 mln euro w porównaniu z 533,18 mln euro rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 49,9 mln euro wobec 69,4 mln euro rok wcześniej.



"Spadek sprzedaży netto o 2% r/r do 522 277 tys. euro wynikał głównie z konkurencji rynkowej w segmencie produktów podstawowych oraz utraty sprzedaży na skutek pożaru, jaki wydarzył się w fabryce w Baruth na początku 2019 r. Niemniej jednak sprzedaż produktów o znacznej wartości dodanej była stabilna przy jednoczesnej korzystnej strukturze sprzedaży: w I poł. 2019 r. produkty o znacznej wartości dodanej odpowiadały za 66% sprzedaży netto grupy kapitałowej ogółem" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



W Segmencie Zachodnim przychody wyniosły 364 831 tys. euro, co oznacza spadek o 2,3% r/r, natomiast w Segmencie Wschodnim przychody osiągnęły 157 446 tys. euro, rosnąc o 1,5% r/r, podano także.



"Koszt własny sprzedaży wzrósł w ujęciu rok do roku o ok. 3,2%, głównie za przyczyną znacznie wyższych cen energii elektrycznej, surowców - zwłaszcza kleju i papieru, oraz kosztów pracy z powodu inflacji. Koszty ogólnego zarządu spadły o ok. 2,6%, natomiast koszty sprzedaży utrzymały się na podobnym poziomie w ujęciu rok do roku" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 8,07 mln euro wobec 27,33 mln euro zysku rok wcześniej.



Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.



(ISBnews)