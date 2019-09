Grupa Robyg sprzedała ponad 40% z 246 lokali w stołecznej inwestycji Praga Arte



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Grupa Robyg sprzedała już ponad 40% mieszkań w warszawskiej inwestycji Praga Arte, podała spółka. W ramach osiedla, którego sprzedaż uruchomiono w sierpniu ub.r., powstanie łącznie 246 lokali. Dziś odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego w inwestycji zlokalizowanej przy ul. Żupniczej w Warszawie.

"Tak szybkie tempo sprzedaży - jak ma to miejsce w Praga Arte - to dobry sygnał zarówno dla kupujących, jak i dla rynku. Oznacza to, że działalność deweloperska prowadzona jest płynnie, a inwestycja dostosowana do potrzeb klientów, co umacnia naszą pozycję jako dewelopera, a klientom daje poczucie bezpieczeństwa i dostęp do dobrej jakości, ciekawych inwestycji" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg w Warszawie Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

"W ramach osiedla powstanie łącznie 246 lokali - w dwóch budynkach - w metrażach od 31 do 93 m2, a ich ceny rozpoczynają się już od 8100 zł/m2. Inwestycja ma już prawomocne pozwolenie na budowę obu budynków - prace ruszyły w III kw. 2019 roku, a zakończenie planowane jest na IV kw. 2020. Realizacja postępuje zgodnie z planem - 26 września nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w obecności przyszłych mieszkańców, lokalnej społeczności i władz dzielnicy" - czytamy w komunikacie.

Zaletą inwestycji jest dobra lokalizacja i szybki dojazd do centrum, co w połączeniu z efektowną architekturą powoduje bardzo dużą popularność inwestycji. Dodatkowo wszystkie mieszkania - co jest standardem Grupy Robyg - są w cenie, bez dodatkowych kosztów wyposażone w nowoczesny system Smart House, podkreślono w materiale.

"W ostatnich tygodniach w samej Warszawie wprowadziliśmy do sprzedaży ponad 140 lokali, a nasza aktualna oferta na wszystkich rynkach to ponad 2000 lokali. To efekt strategii zakładającej stałe wyszukiwanie atrakcyjnych działek na dotychczasowych rynkach działania oraz rozwój w nowych lokalizacjach – jak np. Wrocław i Poznań" - wskazała Chojecka.

"Dzięki takiej dywersyfikacji rynków i oferty jesteśmy konkurencyjni i atrakcyjni dla klientów, a to przekłada się na komercyjny sukces i możliwość dostarczania na rynek lokali dobrej jakości w rozsądnych cenach. Jesteśmy przekonani, że inaugurowana wmurowaniem kamienia węgielnego inwestycja Praga Arte - ze względu na doskonałą lokalizację i wyjątkowy charakter - w dalszym ciągu będzie cieszyć się wśród klientów taką popularnością, jak ma to miejsce dotychczas, co powinno pozytywnie przełożyć się na całoroczne wyniki sprzedaży grupy" - podsumowała dyrektor.

Obecnie w ofercie sprzedażowej grupy w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu znajduje się łącznie ponad 2000 lokali. Grupa Robyg działa w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i wkrótce także w Poznaniu, podano także w materiale.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W ub. r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

(ISBnews)