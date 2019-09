Energa miała 89 mln zł zysku netto, 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Energa odnotowała 89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 281 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem wyniósł 66 mln zł wobec 280 mln zł rok wcześniej.



Zysk operacyjny wyniósł 163 mln zł wobec 415 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 704 mln zł wobec 535 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 549 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 2 392 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 275 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 556 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 520 mln zł w porównaniu z 5 034 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 258 mln zł wobec 1 161 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2019 roku EBITDA Grupy wyniosła 1 258 mln zł i była wyższa o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pozytywny wpływ na poziom EBITDA Grupy miała przede wszystkim Linia Biznesowa Sprzedaż (wzrost EBITDA o 83 mln zł r/r), na co wpłynęła niska baza poprzedniego roku (niskie wyniki z uwagi na nieoczekiwany i dynamiczny wzrost cen energii na rynku w tamtym okresie) oraz ujęcie efektu Ustawy 'o cenach energii w 2019 roku'. Wzrost odnotowały także Linie Biznesowe: Pozostałe i korekty oraz Wytwarzanie. Z kolei EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja ukształtowała się w I półroczu 2019 roku na poziomie 976 mln zł, w stosunku do 990 mln zł w I półroczu 2018 roku" - podano w raporcie.

"Na wyniki finansowe Grupy Energa wpływ miały zmiany w otoczeniu regulacyjnym, które nastąpiły w ostatnich miesiącach i związane były m.in. z cenami sprzedaży energii do odbiorców końcowych. W czerwcu 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Na podstawie tych regulacji obniżono ceny energii elektrycznej dla klientów w I półroczu 2019 roku do poziomu z 30 czerwca 2018 roku. W lipcu br. Minister Energii wydał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej dla spółek obrotu oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Spółka - na podstawie zaprezentowanych mechanizmów - dokonała odpowiedniego rozpoznania kwoty różnicy ceny energii za całe I półrocze. Ponadto rozwiązała część rezerwy z 2018 roku. W efekcie wynik EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż wyniósł 140 mln zł i był wyższy o 83 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. To przełożyło się także na wynik całej Grupy Energa w pierwszej połowie roku" - czytamy w komunikacie.

"Nasz miks energetyczny wpisany w strategię rozwoju Grupy, preferujący aktywa wytwórcze w obszarze OZE oraz zaawansowane technologie wprowadzane w segmencie dystrybucji, okazał się rozwiązaniem dokładnie dopasowanym do współczesnych i przyszłych warunków w otoczeniu spółki. Dzięki coraz wyższemu udziałowi zielonej energii w wytwarzaniu możemy jeszcze skuteczniej dostosowywać się do regulacji w zakresie ochrony środowiska i zmniejszać efektywnie koszty CO2. W ramach rozwoju systemu bezpieczeństwa energetycznego w kraju, inwestujemy konsekwentnie także w inteligentną sieć dystrybucyjną. Dziś mamy powody do uzasadnionej satysfakcji, gdyż spółka z Grupy - Energa Operator jest pierwszą spółką dystrybucyjną w Polsce, która wdraża tego typu zaawansowane rozwiązania Smart Grid na całym obszarze swojego działania" - powiedział kierujący Grupą Energa Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 552 mln zł wobec 574 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

