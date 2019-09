Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 4,27 mln zł wobec 6,66 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 735,86 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 779,47 mln zł rok wcześniej.



"Wyniki finansowe za I półrocze tego roku potwierdzają, że idziemy zgodnie z opublikowaną prognozą. Dodatni wynik EBITDA dla Action, a więc zrestrukturyzowanego podmiotu, pokazuje realny potencjał do generowania przychodu w kolejnych okresach sprawozdawczych, co ważne - na nowym modelu biznesowym, który wypracowaliśmy w ramach sanacji. Na uwagę zasługuje również wysoka marża brutto dla całej grupy, która wyniosła w pierwszym półroczu 2019 r. 6,57% i jest dowodem na skuteczność naszego biznesu" - powiedział wiceprezes Sławomir Harazin, cytowany w osobnym komunikacie.



"Przy okazji publikacji tych wyników warto przypomnieć, że w wakacje porozumieliśmy się z wierzycielami, co do ostatecznego kształtu propozycji układowych. W związku z tym w sądzie jest wynegocjowana z częścią wierzycieli jedna wersja propozycji, która będzie przedmiotem głosowania. Liczymy, że odbędzie się ono jeszcze w tym roku. Obecnie czekamy na dopełnienie kilku formalności ze strony sądu, by móc rozpocząć wysyłkę dokumentacji do głosowania naszym wierzycielom" - dodał wiceprezes.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 1,53 mln zł wobec 32,91 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



