W kwestii zmian klimatu przywódcy mają tendencję do składania wielkich obietnic. Jednocześnie podejmują małe kroczki, by osiągnąć zapowiedziane cele. Na szczycie klimatycznym ONZ kanclerz Niemiec Angela Merkel wyjaśniła, dlaczego tak się dzieje: politycy wierzą, że to technologia nas uratuje.