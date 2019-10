"Dziś Prezydent Donald J. Trump zapowiada, że Departament Stanu formalnie nominował Polskę do wejścia do Programu Visa Waiver (bezwizowego)" - głosi komunikat,

"Teraz, gdy Polska została wytypowana, resort bezpieczeństwa narodowego podejmie konieczne kroki tak szybko jak to możliwe, by ocenić wejście Polski do programu. Jeśli Polska będzie określona jako kraj (należący do) Programu Visa Waiver, jej obywatele będą mogli podróżować bez wizy do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych" - czytamy w oświadczeniu.

"Relacje dwustronne między USA i Polską nigdy nie były silniejsze, a to będzie godnym uwagi dokonaniem obydwu krajów" - podsumował Biały Dom.

Trump powiedział w piątek dziennikarzom, że podpisał zgodę na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego, na mocy którego w celach turystycznych i biznesowych do Stanów Zjednoczonych można bez wizy wjechać na 90 dni.

W sierpniu Polska i USA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, co stanowiło ważny krok na drodze do zniesienia przez USA obowiązku wizowego wobec Polaków. Umowę między polskim MSWiA i amerykańskim ministerstwem bezpieczeństwa narodowego podpisał polski ambasador w USA Piotr Wilczek oraz podsekretarz w resorcie bezpieczeństwa narodowego Chad F. Wolf.

Program bezwizowy (Visa Waiver Program, VWP) wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. W jego ramach corocznie wjeżdża do USA ok. 20 mln osób. Polska nie była dotąd objęta tym programem ze względu na zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono wizy amerykańskiej.

