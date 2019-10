Szanowni Państwo,

w najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Wybory bardzo ważne, dotykające kluczowych dziedzin naszego życia, decydujące o sprawach dla nas najważniejszych. Przez wiele tygodni ugrupowania polityczne przedstawiały swoje programy i propozycje. Kandydaci na posłów i senatorów mówili o swoich osiągnięciach, podawali powody, dla których powinniśmy wybrać właśnie ich.

Podczas moich licznych spotkań z Polakami często słyszę, że politycy powinni odnosić się do obywateli z szacunkiem. Powinni dotrzymywać słowa i złożonych obietnic. Właśnie to buduje zaufanie, zaufanie, które jest niezbędne, aby zachować harmonijny rozwój naszej ojczyzny, by budować jej pomyślą przyszłość.

Teraz to nasze głosy zdecydują o Polsce: o tym, w jakim kraju będą dorastały nasze dzieci. Razem postanowimy, jak ma być podtrzymany wzrost gospodarczy, według jakich reguł dzielić środki publiczne, jak utrwalić bezpieczeństwo naszych domów i naszych granic, jak ochronić podstawowe wartości.

W maju prosiłem państwa o możliwie liczny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja okazała się rekordowa. Bardzo dziękuję za tak mocną odpowiedź na mój apel. Teraz także pragnę zachęcić, aby skorzystali Państwo ze swojego najważniejszego prawa – prawa wyborczego.

Postarajmy się, żeby i tym razem padł rekord udziału Polaków w wyborach. Raz jeszcze udowodnijmy jak bardzo cenimy sobie demokrację. Jak bardzo zależy na dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Panie i panowie, drodzy rodacy, zarówno podczas wyborów jak i po ich zakończeniu pamiętajmy: Polska jest jedna, nasza, wspólna.

