EXIT POLL

Komitet Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 43,6 proc. (239 mandatów).

Koalicja Obywatelska osiągnęła wynik 27,4 proc. (130 mandatów).

Sojusz Lewicy Demokratycznej, skupiający SLD, Wiosnę i Lewicę Razem, otrzymał11,9 proc. (43 mandaty).

Polskie Stronnictwo Ludowe, z którego list startują także politycy Kukiz'15, zanotowało 9,6 proc. (34 mandaty).

Komitet Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6,4 proc. (13 mandatów).

Frekwencja

Frekwencja wyniosła 61,1 proc.

Do głosowania w wyborach uprawnionych było 30 111 281 wyborców; wybory odbyły się w 27 415 obwodach głosowania, z czego 14 498 było dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Polacy przebywający podczas eurowyborów za granicą głosowali w jednym z 320 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski; w wyborach do Sejmu wybierali kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu - kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa - Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).

Wybory do Sejmu

W wyborach do Sejmu, we wszystkich 41 okręgach listy zarejestrowało pięć komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, z którego list startują także politycy Kukiz'15, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej, skupiający SLD, Wiosnę i Lewicę Razem. Łącznie o mandat posła ubiegało 5112 kandydatów. O jeden mandat walczyło średnio 11 kandydatów.

Wybory do Senatu

W wyborach do Senatu, w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, zarejestrowano 278 kandydatów. Średnio o jeden mandat walczyło 3 kandydatów. Najwięcej kandydatów na senatorów wystawiły komitety: PiS, KO, PSL, Bezpartyjni i Samorządowcy, SLD, Konfederacja Wolność i Niepodległość.

