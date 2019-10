Capex PKN Orlen wyniósł 3,1 mld zł w I-III kw. 2019 r.



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 3,1 mld zł w I-III kw. 2019 roku w porównaniu do 2,9 mld zł rok wcześniej, podała spółka.

Zrealizowany w I-III kw. capex stanowi 62% nakładów zaplanowanych przez PKN Orlen na cały 2019 rok, na poziomie 5 mld zł. Rok wcześniej było to 60,4% (2,9 mld zł z planowanych 4,8 mld zł), podano.

Wśród zrealizowanych inwestycji 1,7 mld zł przeznaczone zostało na segment downstream, w tym ok. 1 mld zł na rafinerię, ok. 500 mln zł na petrochemię i ok. 200 mln zł na energetykę, ponadto ok. 700 mln zł na segment detaliczny i ok. 400 mln zł na segment wydobywczy, w tym 323 mln zł w Kanadzie i 80 mln zł w Polsce, wynika z danych z prezentacji wyników koncernu po III kwartale.

W I-III kw. br. 52% wszystkich nakładów koncernu poniesione zostało w Polsce, 25% w Czechach, 11% w Kanadzie, 7% w Niemczech i 5% na Litwie, czytamy również w prezentacji.

Wśród najważniejszych projektów rozwojowych, realizowanych w III kwartale 2019 r. PKN Orlen wymienia rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów we Włocławku, zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji Bioetanolu II generacji w Orlen Południe, budowę instalacji polietylenu w Czechach oraz budowę instalacji glikolu w Orlen Południe.

Koncern uruchomił w tym okresie 8 stacji paliw (wszystkie w Polsce), a zamknął 3, otwarto także 39 punktów Stop Cafe/Star Connect (włączając w to sklepy convenience pod marką O!Shop).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)