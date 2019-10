Od początku roku w Polsce pojawiło się prawie 12 tys. ofert sprzedaży używanych aut hybrydowych, co stanowiło 0,5% całkowitej liczby ofert sprzedaży samochodów używanych ze wszystkimi typami silników. Mediana ceny oferowanego samochodu hybrydowego na sprzedaż w tym okresie wynosiła 79 900 zł, mediana przebiegu - 58 241 km, a mediana rocznika produkcji - 2,6 lat, podała spółka.



Do tej pory stawka podatku akcyzowego na nowe samochody z silnikiem hybrydowym przy pojemności poniżej lub równej 2 000 cm3 wynosiła 3,1%, a powyżej tej pojemności - 18,6%. Jeśli nowa ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta RP, niższa stawka podatku ma wynosić 1,55%, a wyższa - 9,3%.



"Mimo, że Polacy stale zwiększają swoją siłę nabywczą, to wciąż auta hybrydowe mają niewielki udział w rynku ze względu na zbyt wysoką cenę. Jestem przekonana, że dzięki obniżeniu akcyzy na nowe auta hybrydowe, polscy kierowcy częściej będą decydować się na zakup takich pojazdów. Tym samym zwiększy się podaż hybryd na rynku aut używanych, a ich ceny spadną. To bardzo dobra decyzja, ponieważ dzięki niższej cenie po polskich drogach będzie jeździło więcej nowoczesnych, bezpiecznych, prawie nowych aut używanych" - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.



Najwięcej ofert sprzedaży używanych samochodów hybrydowych od stycznia do września tego roku pojawiło się w województwie mazowieckim (3 676 ofert), a najmniej w województwie opolskim (103 oferty). Najdroższe auta hybrydowe oferowano w województwie pomorskim (mediana ceny: 89 550 zł), a najtańsze w lubelskim (59 900 zł), podano również.



Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o.



