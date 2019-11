Selvita miała 3,42 mln zł zysku netto, 6,28 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Selvita (wcześniej Selvita CRO) odnotowała 3,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,49 mln zł wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 6,28 mln zł wobec 4,38 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,07 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 17,9 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 7,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 8,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 67,69 mln zł w porównaniu z 51,04 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 16,49 mln zł wobec 11,29 mln zł rok wcześniej.

"Segment usługowy w trzech pierwszych kwartałach 2019 r., ponownie jak w okresach ubiegłych, osiągnął dobrą rentowność przy zachowaniu dużej dynamiki wzrostu. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych za pierwsze 9 miesięcy 2019 r. wyniosły 58 478 tys. zł i w porównaniu do 42 979 tys. zł za analogiczny okres 2018 r. wzrosły o 36%. W tym samym okresie segment usługowy osiągnął zysk operacyjny na poziomie 7 554 tys. zł, co oznacza 11% wzrost w porównywaniu z zyskiem operacyjnym za porównywalny okres 2018 r., który wyniósł 6 779 tys. zł oraz rentowność na poziomie wyniku operacyjnego (liczoną jako wynik operacyjny segmentu do jego przychodów ogółem) na poziomie 12% w okresie 9 miesięcy 2019 r. (9 miesięcy 2018 r.: 14%). Niższa rentowność (niż w analogicznym okresie 2018 r.) związana jest ze znaczącymi inwestycjami jakie zostały zrealizowane w ramach segmentu usługowego, w szczególności związanymi z nabywaniem nowego sprzętu w ostatnim okresie 2018 r., które zaowocowały skokowym wzrostem amortyzacji w omawianym okresie 2019 r. w stosunku do porównywalnego okresu 2018 r." - czytamy w raporcie.

Segment bioinformatyczny osiągnął w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. przychody na poziomie 9 824 tys. zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, które wyniosły 7 442 tys. zł. Segment ten osiągnął w omawianym okresie 2019 r. zysk operacyjny w wysokości 771 tys. zł co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu 2018 r., kiedy to zysk operacyjny wyniósł 990 tys. zł. Spadek wynika głównie ze zwiększonych nakładów ponoszonych na własne projekty rozwojowe, dla których przychody z komercjalizacji zostaną osiągnięte w przyszłości. W ciągu 9 miesięcy 2019 r. przychody z tytułu dotacji zwiększyły się o 24% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - wzrost z 3 981 tys. zł do 4 931 tys. zł, podano także.

"Z nawiązka zrealizowaliśmy zakładane parametry finansowe. Wzrost przychodów komercyjnych w usługach był wyraźnie wyższy od zapowiadanych 30% - wyniósł odpowiednio 36% w okresie od stycznia do września i 45% w samym III kwartale. Po trzech pierwszych kwartałach rentowność operacyjna wynosiła 11,4%, a w samym III kw. sięgnęła 12,9% Selvita jest trwale rentowna" - skomentował współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

Przychody komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 58,5 mln zł (wzrost o 36%), a zysk operacyjny 7,6 mln zł (11% więcej r/r). W samym trzecim kwartale dynamiki te sięgnęły odpowiednio 45% i 13%.

"Ostatnie kwartały były okresem dynamicznego rozwoju. Nie tylko zwiększyliśmy zatrudnienie, ale również poczyniliśmy szereg inwestycji w wyposażenie. Dzięki temu zbudowaliśmy solidną bazę pod dalszy organiczny wzrost skali biznesu. Pierwsze efekty naszej pracy widać było już w III kw." - dodał Sieczkowski.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

