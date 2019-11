Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,75 proc. osiągając poziom 2.255,43 pkt., WIG zniżkował o 0,58 proc. do 59.174,29 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,3 proc. do 3.762,63 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł o 0,47 proc. do 11.475,49 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 640 mln zł, z czego 545 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję 5 pkt. poniżej kreski i na początku sesji poruszał się w 5-cio punktowym przedziale wahań powyżej otwarcia jednak po godzinie znalazł się pod kreską. Po godz. 14 WIG20 próbował wybić się ponad poziom otwarcia, ale sesję zakończył starą 7 pkt.

Po zamknięciu warszawskiego parkietu, o godz. 14.45 niemiecki DAX zyskiwał 0,18 proc., a indeksy amerykańskie pozostają bez większych zmian.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty są PGE - w górę o 3,5 proc., oraz Alior Bank - ze zwyżką o 2,3 proc.

Wśród największych spółek najmocniej spadły notowania Dino oraz Orange - obie spółki poszły w dół o 3 proc.

Notowania Banku Pekao spadły o 2 proc. Spółka przed sesją poinformowała, że zysk netto grupy w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 656,2 mln zł z 605,8 mln zł rok wcześniej i okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 647,5 mln zł.

Na środowej sesji w transakcji pakietowej właściciela zmieniło 15.964 akcji banku po cenie 106,4 zł, czyli po cenie zamknięcia.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się: Astarta i Asbis - obie spółki w górę po 9 proc.

Asbis podał przed sesją, że miał 4,6 mln USD zysku netto, czyli o 10 proc. więcej rdr oraz wobec 3,1 mln USD konsensusu.

Największe spadki odnotowały: Stalprodukt - o 9,9 proc., Braster - o 9,4 proc., oraz Ryvu - o 5,6 proc.

Stalprodukt podał, że w trzecim kwartale 2019 roku zysk netto wyniósł 35,7 mln zł, a skonsolidowany zysk operacyjny był na poziomie 50,5 mln zł. Oczekiwania ankietowanych przez PAP Biznes analityków zakładały osiągnięcie zysku EBIT w przedziale 49,1-52,1 mln zł, a zysku netto w przedziale 36,3-39,9 mln zł.

Spółka Ryvu Therapeutics podała przed sesją, że w III kw. 2019 r. miała 34 mln zł straty netto wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej. (PAP Biznes)